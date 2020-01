‘La Vendemmia dei Libri’, domani il secondo appuntamento della rassegna eno-letteraria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – secondo appuntamento per la quarta edizione de ‘La Vendemmia dei Libri’, rassegna eno-letteraria promossa dal Comune di Castelvenere (Benevento), in programma fino al prossimo 17 gennaio. Nel pomeriggio di domani (venerdì 3 gennaio), nella cornice dell’Enoteca Culturale di Piazza San Barbato sarà presentato il libro ‘Un appassionato dinsincanto’ di Antonio Bonagura (Graus Editore – Collana Tracce – 2019 – Prefazione di Carlo Mosca). Ad intervistare l’autore sarà il giornalista Sandro Tacinelli, in compagnia della professoressa Mirella Fabbri. Invitato all’evento anche il questore di Benevento, Luigi Bonagura. LA rassegna Partita nel 2016, la rassegna – che vede come direttore artistico il giornalista Marzio Di Mezza – è ormai diventato un appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni regionali dedicate ai ... Leggi la notizia su anteprima24

