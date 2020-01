La Turchia invierà truppe in Libia contro Haftar (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il parlamento turco ha approvato l’invio di truppe in Libia a sostegno del governo del premier Fayez Al Sarraj e delle forze militari di Tripoli, sotto attacco da parte delle milizie del generale Khalifa Haftar che dalla Cirenaica sta muovendo uomini e mezzi per conquistare la capitale libica. Libia, Di Maio a Tripoli: 'soluzione non può essere militare' Luigi Di Maio è atterrato questa mattina a Tripoli dove ad accoglierlo ha trovato il suo omologo Mohammed Taher Syala Dopo l’invio, la scorsa settimana, di milizie siriane a Tripoli, la Turchia di Recep Tayyip Erdoğan scende direttamente in campo, assumendo una posizione chiara in merito alla guerra civile nel paese africano, a differenza di alcune cancellerie europee (Francia in primis) e non.A parlare chiaro è anche l’Ue secondo cui non ci può essere ... Leggi la notizia su blogo

