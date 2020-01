La sorprendente ragione psicologica dietro all'essere perennemente in ritardo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tutti abbiamo quell’amico ritardatario, quello che - non importa quanto in anticipo fissiamo l’appuntamento - riesce comunque ad arrivare in ritardo. Ha sempre una scusa diversa (il traffico, una telefonata improvvisa, una commissione da fare): questa volta, però, a “giustificarlo” ci ha pensato una psicoterapeuta. In un articolo scritto per il Guardian, Philippa Perry ha rivelato le ragioni dietro al comportamento dei ritardatari cronici: la verità, secondo i dati da lei raccolti, è che non si stimano abbastanza.Stando a quanto riportato, chi è in perenne ritardo non si attribuisce la giusta importanza, è come se pensasse che per gli altri sia impossibile notare la sua assenza, come se fosse convinto di non fare la differenza. Ma se questa teoria si applica bene nei contesti sociali, perché allora i ritardatari perdono ... Leggi la notizia su huffingtonpost

