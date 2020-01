La sinistra ha ucciso pure lo Stato sociale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Marco Gervasoni Il grande economista austriaco Joseph Schumpeter scriveva che il capitalismo è sempre in grado di rinnovarsi attraverso una serie di distruzioni creatrici, da cui poi il sistema trarrebbe forza per autorigenerarsi, finendo così per assumere fattezze molto diverse da quello che possedeva in precedenza. Non v'è alcun dubbio che la crisi del 2007 abbia rappresentato un caso di distruzione creatrice, e che oggi ci troviamo di fronte a uno scenario molto diverso rispetto a quello dell'inizio del XXI secolo. Per capire questi cambiamenti è sempre molto utile leggere anche gli economisti che genericamente potremmo definire di sinistra, purché intelligenti, senza sposare le loro tesi propositive, che raramente escono dal tax and spending. È un caso del genere l'economista serbo Branko Milanovic, noto anche ai non esperti, per un volume tradotto in italiano nel 2017 e ... Leggi la notizia su ilgiornale

arturo57349689 : @Claudia96975061 @AlessioGori11 @lauraboldrini Questo te lo fanno credere i cretini di sinistra che hanno svenduto… - BardiniGiuseppe : Nessuna solidarietà (da sinistra) per Marco Cervoni, il 35enne ucciso oggi a Pescara da tale Guerino Spinelli, 29en… - GoliaVs : @Angelin51329784 @lucapanofsky @matteosalvinimi E chi ha parlato di sinistra? Forse di un 'ideale' di sx ma nulla a… -