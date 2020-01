La serie B vista da Gozzi, per il patron dell’Entella un verdetto è certo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La sosta invernale rappresenta l’occasione propizia per tracciare i primi bilanci. Il calcio si ferma, si apre il mercato e al termine del girone di andata bisogna programmare il futuro in base a quanto si è fatto nella prima parte di stagione. Un avvio di campionato che, secondo il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, ha già emesso un primo significativo giudizio. “Il Benevento è una squadra super attrezzata e ha già ammazzato il campionato, per il secondo posto ci sarà una bella lotta tra Crotone e Frosinone, anche il Perugia se riesce a risolvere i nervosismi di questi giorni, oltre al Pordenone“, ha dichiarato a Radio Sportiva il numero uno della compagine di Chiavari. La formazione di Pippo Inzaghi avrebbe dunque già staccato il pass per il massimo campionato, mentre l’Entella dovrà rivedere qualcosa ... Leggi la notizia su anteprima24

