La scuola tagliata (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel 2008, il governo Berlusconi (con la Lega come alleato), tagliò la spesa pubblica per la scuola di 10 miliardi con un taglio alla spesa per la ricerca del 20%: un taglio che in questi anni non è mai stato colmato. Erano gli anni delle leggi ad personam, delle pillole della Gelmini (mini spot costati milioni), del ministro Calderoli che bruciava leggi a caso e apriva un'inutile sede ministeriale a Monza alla reggia. Sono passati più di dieci anni e la situazione nella scuola, (...) - Istruzione / Istruzione, scuola, Tagli, , Ministero dell'Istruzione, scuola pubblica, Fioramonti Lorenzo Leggi la notizia su feedproxy.google

agoravoxitalia : La #scuola tagliata - AgoraVox Italia - iniziarespirare : @Nix_Perpetua ANCHE IO MI SENTO COSÌ, un paio di anni fa mi ero tagliata a scuola ed ero convinta di avere tutto so… - silbarbe66 : @RussianMike31 @BenedettoMario @RobertoBurioni Ma forse invece sei informato, sai che fa male (poi dai dipende dall… -