La ricetta di Diego Bongiovanni degli gnocchi colorati alla romana, ricette La prova del cuoco (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ed è ancora Diego Bongiovanni a La prova del cuoco a suggerire una ricetta colorata oggi 2 gennaio 2020 la ricetta degli gnocchi colorati alla romana. Gli gnocchi alla romana sono sempre deliziosi, un bel modo per mangiare facendo ancora festa. La ricetta degli gnocchi alla romana colorati di Diego Bongiovanni a La prova del cuoco è facile e veloce da realizzare. Per il colore usa gli spinaci, lo zafferano, la barbabietola, tre colori bellissimi e poi tanto formaggio grattugiato e burro. Non perdete le altre ricette in tv per chiudere in allegria a La prova del cuoco le feste di Natale e Capodanno. Diego Bongiovanni GLI gnocchi ALAL ROMIANA colorati PER LE ricette LA prova DEL CUOCO Ingredienti gnocchi alla romana di Diego Bongiovanni – gnocchi verdi: 200 g semolino, 550 ml latte, 1 uovo, 30 g burro, 50 g formaggio grattugiato, 100 g spinacini crudi Per gli gnocchi viola: 200 g ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

