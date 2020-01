La nuova vita di Kurz (Di giovedì 2 gennaio 2020) Per lungo tempo l’Austria è stata politicamente noiosa per chi la osservava dall’esterno. A parte qualche breve parentesi, dal dopoguerra ad oggi, si sono susseguite prevalentemente grandi coalizioni tra popolari e socialdemocratici (dal 1949 al 1964, dal 1987 al 2000, dal 2007 al 2017). Ora l’Austria si candida a essere il Paese in cui ci sarà il più interessante esperimento politico degli ultimi anni: un governo tra il Partito popolare austriaco (ÖVP) e i Verdi. Negli ultimi due anni l’Austria ha avuto una vita politica piuttosto travagliata. Prima il governo tra i popolari (ÖVP) e i nazionalisti (FPÖ), bruscamente interrotto dopo gli scandali di corruzione che hanno riguardato il leader della FPÖ Heinz-Christian Strache, poi il primo governo tecnico della storia austriaca e, infine, le elezioni di fine settembre ... Leggi la notizia su huffingtonpost

UNICEF_Italia : Anno nuovo, vita nuova. Per questo neonato prematuro della Costa d'Avorio l'ingresso nella vita avviene così, con u… - ilfoglio_it : “Il Foglio è fondamentale”. Anche #CheccoZalone parla del nostro giornale. Un'anticipazione dell'articolo di… - habitat66_diego : RT @Forchielli: Parte la nuova prescrizione; dopo il 1 grado, riconosciuti innocenti o colpevoli, si è imputati a vita, schiavi dell’ineffi… -