La nuova passione di Secret (Di giovedì 2 gennaio 2020) Secret è una dolcissima femmina di pastore australiano, che è diventata una vera e propria star del web negli ultimi giorni. La sua amica umana, Mary, ha pubblicato una sua clip, che è diventata virale in poche ore. Tutti sono rimasti a bocca aperta dalla sua nuova passione. Questa dolce cagnolina di tre anni, è stata adottata dalla sua famiglia, quando era solamente una cucciola e tutti loro, sin da subito, hanno instaurato un legame speciale con lei. I pastori australiani sono molto famosi per le loro abilità in tutte le attività sportive ed infatti, anche Secret è proprio come tutti gli altri fratellini a quattro zampe. La neve non è divertente solo per i bambini, ma può esserlo anche per i cani. Questa dolce cagnolina, infatti, ha trovato la sua nuova passione e vederla è davvero incredibile. Mary, la sua amica umana, le ha comprato uno slittino e le ha mostrato ciò che poteva ... Leggi la notizia su bigodino

IndigoMoon91 : Vi ho mai parlato della mia passione per i peluche? E per i coniglietti bianchi di peluche? Una nuova arrivata ?????? - HuntersexTgilr1 : Uhhhh...ho scoperto una nuova passione...in sti giorni di baldoria...sborrare sui piedi....fantastico....bellissimo… - vPone : Nuova passione mettere lyrics di sottofondo ai miei scienziati di Lego che lavorano alla stazione di lancio di Houston -