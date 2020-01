La nuova ondata di attacchi online ai correntisti di Unicredit (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche nel 2020 i tentativi di phishing continuano a far dannare utenti e correntisti, bersagliati da mail sospette nelle quali si chiede loro di fornire le credenziali di accesso ai profili bancari. Ultime in ordine di tempo, come segnalato su diversi social network, sono mail apparentemente provenienti da Unicredit, nelle quali si informa il destinatario di un tentativo di accesso illegittimo sul suo profilo di home banking. In questo tipo di comunicazioni viene comunemente chiesto all'utente di seguire un link per accedere a una pagina simile a quella della banca e successivamente di fornire le sue credenziali. Come già spiegato da TecnoAndroid, sarebbe sufficiente prestare attenzione ad alcuni dettagli come gli errori di battitura presenti nella mail per individuare senza alcun dubbio l'imbroglio. Tuttavia, i tentativi di acquisire illegittimamente le credenziali degli utenti si ... Leggi la notizia su agi

