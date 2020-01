La nuova era del Samsung Galaxy S20 (e non S11) preannunciata al CES 2020? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il più atteso di tutti, in questa prima parte del 2020, sarà il Samsung Galaxy S20 che prenderà il posto del Samsung Galaxy S11 con un lancio previsto "ufficiosamente" per il prossimo 11 febbraio. Proprio la serie top di gamma dovrebbe prendere una nomenclatura non sequenziale rispetto agli attuali Galaxy S10 e la sostanziale novità sarebbe spiegata con l'intenzione di dare il via ad una nuova era per gli smartphone del produttore. Proprio un'epoca rivoluzionaria che forse vedrà la sua alba già nel corso del CES 2020. Il CES 2020 avrà il via il 7 gennaio a Las Vegas e si protrarrà nella grossa metropoli del Nevada fino al 10 gennaio. Come già preannunciato, nel corso della conferenza, non si assisterà al lancio di nessun Samsung Galaxy S20 o Galaxy S11, come dir si voglia: eppure un keynote del produttore previsto per il 6 gennaio sembra fare da apripista proprio alle prossime ... Leggi la notizia su optimaitalia

