La molecola che fa maturare gli adolescenti. Da Yale arriva una nuova speranza per mamma e papà (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mamme e papà di tutto il mondo, non arrendetevi di fronte alla sconsideratezza dei vostri figli adolescenti. Quando avranno raggiunto la soglia dei 20 anni le cose andranno meglio. I neuroni si stabilizzeranno, le sinapsi si ridurranno. E i vostri rampolli diventeranno, miracolosamente, ragionevoli. Lo dice la scienza. Su Libero, oggi, i risultati di una ricerca condotta dall’università di Yale, pubblicati sulla rivista Cell Reports. A far rinsavire i nostri sconsiderati figli, intorno ai venti anni, è una molecola. Si chiama “laminina-alfa-cinque”. Fa finire la fase adolescenziale tanto impossibile da gestire per i genitori. Si tratta di una una proteina la cui formazione subentra più o meno dopo il primo ventennio di vita, spiega il quotidiano, “consentendo al cervello di rimettere in ordine le informazioni ricevute durante l’infanzia e la gioventù; il tutto a ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : La molecola che fa maturare gli adolescenti. Da #Yale arriva una nuova speranza per mamma e papà Si chiama “lamini… - HodajahL : RT @siliconwadi_it: I #ricercatori del @TechnionLive hanno sviluppato una nuova #tecnologia che consente l'analisi a #molecola singola di f… - OperaFisista : RT @siliconwadi_it: I #ricercatori del @TechnionLive hanno sviluppato una nuova #tecnologia che consente l'analisi a #molecola singola di f… -