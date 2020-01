La Marina australiana ha iniziato le operazioni per evacuare centinaia di persone intrappolate nella città di Mallacoota a causa degli incendi (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Marina australiana ha iniziato giovedì le operazioni per evacuare centinaia di persone rimaste bloccate nella città di Mallacoota, nello stato di Victoria, a causa dei grossi incendi in corso nel paese dall’inizio della stagione estiva. Migliaia di persone, inoltre, hanno Leggi la notizia su ilpost

Marina australiana Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marina australiana