La Francia non estraderà l’ex presidente di Nissan-Renault Carlos Ghosn (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ghosn, accusato in Giappone di frode fiscale e malversazione, è fuggito in Libano, passando per la Turchia. Le indagini sono in corso, arrestate sette persone. Il segretario di Stato all’economia Agnes Pannier-Runacher ha annunciato che la Francia “non estraderà l’ex presidente di Nissan-Renault, Carlos Ghosn, se arriverà nel Paese. “Se il signor Ghosn è arrivato … L'articolo La Francia non estraderà l’ex presidente di Nissan-Renault Carlos Ghosn proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

