La Formula 1 festeggia i 70 anni: presentato il nuovo logo (FOTO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ stato presentato il nuovo logo della Formula 1. Un omaggio ai 70 anni di attività con il circus che è nato il 13 maggio 1950. ROMA – E’ stato presentato il nuovo logo della Formula 1. A settant’anni dalla nascita la Liberty Media ha deciso di dare una nuova immagine al circus per omaggiare questo anniversario. Il 2020 sarà pieno di festeggiamenti con il compleanno che avverrà il 13 maggio 1950. Nelle prossime settimane saranno comunicate le altre iniziative che i proprietari stanno definendo in queste ultime ore. Si tratta di un anno importante per le quattro ruote visto che dal 2021 si ripartirà dal cosiddetto ‘anno zero’ con le nuove regole. La Formula 1 festeggia i 70 anni Era il 13 maggio 1950 quando si svolgeva la prima gara di Formula 1. Il successo è andato a Nino Farina su Alfa Romeo. Da quel momento le quattro ruote sono ... Leggi la notizia su newsmondo

