“La famosa frase sulle ‘4 lesbiche?'”, la risposta dell’allenatrice della Juventus Women sorprende tutti (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’allenatrice della Juventus Women, Rita Guarino, si è concessa ai microfoni de “La Stampa”, affrontando anche il tema dei pregiudizi degli uomini sul calcio femminile. Tra i vari passaggi, ne spicca uno molto interessante, in cui la protagonista va controcorrente, sorprendendo nella risposta. “La sciagurata frase sulle ‘quattro lesbiche’ quanto male ha fatto?’ È stata una fortuna – ha risposto – Il presidente della lega dilettanti che se ne esce così… Era talmente abnorme da imporre una reazione. È stata una manna, la domanda vera è quanto ci avremmo messo ad arrivare dove siamo senza la frase? Se omosessualità è un tabù dopo il coming out di Linari? Non sono stupita, ma non ho mai ritenuto che la vita privata potesse essere la bandiera di qualsivoglia diritto, è una scelta personale. Si può essere veri anche senza ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

