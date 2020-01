La donna è carne nobile e ribelle, controversa come la vita e gli istinti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mi capita spesso di rileggere dei classici. Quando si è in vacanza si è particolarmente predisposti a leggere più approfonditamente. Così mi è capitato di rileggere dopo anni “Thérèse Desqueyroux” di Mauriac. Un romanzo femminista, anticonformista ma anche contro il conformismo femminista.È difficile darne una chiara interpretazione. Thérèse, sposata per “convenienza” con Bernard, viene processata per aver avvelenato il marito, poi assolta grazie anche alla deposizione dello stesso Bernard che, d’accordo con tutta la famiglia, vuol salvarne la reputazione.Thérèse non è solo una donna che si ribella all’ipocrisia, ma è anche una donna che non si sente affatto vittima. Ha il coraggio di ammettere a sé stessa di nutrirsi della sofferenza altrui ... Leggi la notizia su huffingtonpost

