La dieta? Influenza la qualità dello sperma e gli zuccheri la riducono (Di giovedì 2 gennaio 2020) Secondo uno studio dell’Università di Linköping, la dieta avrebbe effetto sulla motilità degli spermatozoi e quindi sulla qualità dello sperma. Mangiare sano per una settimana o mangiare molti zuccheri ha effetti immediati sul seme. La ricerca avrà risvolti clinici, come ad esempio sulla fecondazione assistita Secondo lo studio dell’Università di Linköping in Svezia pubblicato sulla … L'articolo La dieta? Influenza la qualità dello sperma e gli zuccheri la riducono proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

