La coperta intelligente: la nuova invenzione salva coppia [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) La maggior parte delle discussioni che avvengono in camera da letto non riguardano cosa state immaginando, ma semplicemente la temperatura sotto le coperte. Quali coperte? In effetti il vostro partner neanche le usa e vi lascia morire di freddo anche in pieno inverno. No, non bastano i termosifoni: la coperta deve essere doppia e pesantissima e coprirvi dal collo ai piedi senza lasciare entrare spifferi. Lui non è assolutamente d’accordo e a gennaio continua a dormire in mutande. E’ arrivata sul mercato una grandissima novità che cambierà definitivamente la vostra vita di coppia: la coperta intelligente che scalderà solo chi ne ha bisogno. La coperta salva coppia: l’invenzione geniale Come funziona questa coperta e perché è definita “intelligente”? “Smartduvet” – questo è il suo nome – è stata realizzata da una start-up americana ed ... Leggi la notizia su velvetgossip

