Kulusevski Juventus, svolta improvvisa: oggi le visite mediche, arriva subito! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Kulusevski Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi del "Corriere dello Sport", Kulusevski potrebbe vestire bianconero già dai prossimi giorni. Fissate per oggi le visite mediche, poi spazio alla firma sul contratto. Il giocatore firmerà un quinquennale da 2,5 milioni al stagione, e nelle prossime ore si valuterà attentamente la possibilità di anticipare il suo arrivo a Torino già nell'attuale finestra di mercato invernale. Kulusevski Juventus, il pressing di Sarri: subito a Torino? Come detto, Sarri vorrebbe il giocatore subito, ma il Parma potrebbe opporsi al forte pressing della Juventus. I bianconeri potrebbero decidere di girare Pjaca ai ducali per tamponare la cessione dell'esterno svedese. Paratici proverà ad affondare il colpo immediato, trapela ottimismo. Leggi anche: Mercato Juventus, Pogba diventa possibile: ecco il motivo Kulusevski, dal canto ...

DiMarzio : #Juventus, #Kulusevski è arrivato a Torino Le immagini ???? ? - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? Dejan #Kulusevski è arrivato a #Torino ?? Domani sosterrà le visite mediche #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato | Domani #Kulusevski sosterrà le visite mediche con la #Juventus -