Kulusevski alla Juve: affare da 35 milioni più bonus (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dejan Kulusevki, talentuoso 2000 che sta brillando nelle file del Parma (ma di proprietà dell’Atalanta), è un nuovo giocatore della Juventus. Nella giornata di giovedì 2 Gennaio 2020, Kulusevski è sbarcato a Torino insieme all’agente Stefano Sem per effettuare le visite mediche al J Medical. Il centrocampista svedese è entrato nella clinica intorno alle 8.45 del mattino, accolto da alcuni tifosi. Ovviamente non è mancato qualche selfie di rito. Il giocatore ha poi lasciato il J Medical pochi minuti prima delle 15. In questa prima parte di stagione, il 19enne svedese (ma di origini macedoni) si è messo in mostra segnando 4 reti e fornendo 7 assist. Su di lui aveva mostrato un certo interesse anche l’Inter di Conte. Al momento, l’ipotesi più probabile, resta quella di vedere Kuluvevski con indosso la maglia del Parma fino alla fine della stagione, per entrare a far ... Leggi la notizia su notizie

