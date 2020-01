Klopp sfida Ancelotti: «Minamino in campo con l’Everton» VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Klopp, il tecnico del Liverpool ha parlato di quando scenderà in campo il nuovo acquisto Minamino Sta per iniziare ufficialmente l’avventura di Minamino al Liverpool. Il calciatore non potrà scendere in campo questa sera contro lo Sheffield ma, come confermato da Klopp, ci sarà nel derby contro l’Everton di Ancelotti. Ecco le parole del tecnico. «Non potrò schierare Minamino nella gara contro lo Sheffield ma pensiamo di farlo alla prossima gara contro l’Everton. Ieri ha svolto una sessione di allenamento leggera. Si è divertito molto e i ragazzi sono stati incredibili con lui. Lo sono stati soprattutto Mane e Keita, visto il loro passato con il Salisburgo. Se io fossi un nuovo giocatore vorrei far parte di questo gruppo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

