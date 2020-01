Klaudia Poznanska irriconoscibile dopo Uomini e Donne, ecco come è diventata [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) dopo aver partecipato ad Uomini e Donne, Klaudia Poznanska si è trovata a dover rispondere agli utenti che l’hanno accusata di aver abusato della chirurgia estetica. La ragazza, però, non ci sta e sbotta sui social. ecco cosa ha dichiarato. Klaudia Poznanska irriconoscibile dopo Uomini e Donne, ecco come è diventata FOTO Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è trovata in questi giorni al centro del gossip dopo le critiche ricevute per la sua nuova immagine. L’ex pretendente di Andrea Zelletta è stata accusata di essersi rifatta e di essere irriconoscibile rispetto alla sua esperienza televisiva. Anche lei, come tante sue colleghe è criticata per aver scelto di modificare alcuni aspetti del suo corpo. Negli ultimi anni, infatti, sono sempre di più le partecipanti di Uomini e Donne che, dopo l’esperienza nel dating show, decidono di ricorrere alla chirurgia ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomnews : Klaudia Poznanska rifatta dopo Uomini e Donne?- Lex corteggiatrice sbotta - #Klaudia #Poznanska #rifatta #Uomini - infoitcultura : Klaudia Poznanska irriconoscibile dopo Uomini e Donne | Corteggiatrice nella bufera - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, la piccata replica di #KlaudiaPoznanska a chi la accusa di essere irriconoscibile (Video) -