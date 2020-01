Juventus, Varane: «Cristiano Ronaldo mi ha insegnato molto» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il difensore del Real Madrid, Raphael Varane, ha parlato di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra: le sue parole Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha parlato di Cristiano Ronaldo a Onze Mondial. Ecco le sue parole. Varane – «Che ricordi ho con Cristiano? Incredibili, incredibili… A livello umano e professionale non ho più parole per lui. Ha realizzato qualcosa di straordinario: è riuscito a rendere l’impresa qualcosa di normale e banale. E per fare questo, non ci sono parole per spiegarlo, è grandissimo. Mi ha insegnato e sorpreso molto. Quante volte mi sono detto: ‘Wow, quanto è forte’». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Varane su Ronaldo: 'È straordinario, ho imparato tanto da lui': Il difensore del Real Madrid non nasconde l'ammiraz… - JuventusNewsUN : ?? Varane: 'Ronaldo? Per lui le imprese sono normali, è incredibile' ?? Il difensore del Real Madrid ricorda i mome… - RMAbbass : ?? Cristiano vs Barca Super Cup 2012 ?? UCL 2017 vs Juventus ?? Bale vs Atleti UCL final 2014 ?? Luka Modric ?? Pepe… -