Juventus, Kulusevski: «Con Sarri posso migliorare» – VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il centrocampista della Juventus Kulusevski elogia le qualità di Sarri: «Voglio migliorare e con lui posso farlo» – VIDEO Dejan Kulusevski è ufficialmente un calciatore della Juventus e, una volta terminata la stagione, si metterà a disposizione del tecnico Maurizio Sarri durante il ritiro estivo. «Ha fatto un lavoro fantastico al Napoli e al Chelsea, mi piace molto perchè la palla va veloce, con pochi tocchi. Io voglio migliorare e con lui posso farlo», ha concluso il centrocampista classe 2000 al canale ufficiale della società bianconera. «Il mio 2020 non poteva iniziare meglio di così. Sono molto contento, è una grande giornata per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che hanno lavorato con me» Le prime parole di Dejan dopo la firma ✍️ Leggi la notizia su calcionews24

