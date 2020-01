Juventus, infortunio Chiellini: ultimissima, c’è la data del ritorno! (Di giovedì 2 gennaio 2020) infortunio Chiellini- Come anticipato nel corso dei scorse settimane, la Juventus potrebbe abbracciare prima del previsto il ritorno del suo capitano. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, Chiellini potrebbe tornare a disposizione di Sarri già dalla fine di febbraio. Un recupero che verrà valutato con calma giorno dopo giorno e analizzato attentamente per evitare di correre inutili rischi in vista della seconda parte di stagione. Il giocatore, dal canto suo, procedere spedito verso il ritorno in campo. infortunio Chiellini, ritorno immediato: si apre all’addio di Rugani Il possibile ritorno di Chiellini, già a fine febbraio, potrebbe spingere la dirigenza bianconera a puntare forte sulla possibile cessione di Rugani, la quale potrebbe generare un guadagno di circa 30 milioni di euro. Leggi anche: Mercato Juventus, Pogba diventa possibile: ecco il motivo Le prossime settimane ... Leggi la notizia su juvedipendenza

infoitsport : Calciomercato Juventus, infortunio per Pogba: la situazione - TMW_radio : ??#TestaCoda ??@enzomarangio ?? Le carte in tavola le ha cambiate l'infortunio di #DouglasCosta. #Sarri era parti… - juventusfans : @LorenzoCasali1 @restivogab Carvajal, Kimmich e mettici chi altro vuoi, sono giocatori più forti. Semedo se giocava… -