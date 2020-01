Juventus, il primo giorno bianconero di Dejan Kulusevski – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Juventus, termina il primo giorno da bianconero di Kulusevski. Lo svedese termina le visite mediche e si intrattiene coi tifosi È iniziato stamattina poco prima delle 9, si è concluso verso le 15. Il primo giorno di Dejan Kulusevski con la Juventus è ormai storia. Arrivo a Torino nella serata di ieri e visite mediche al JMedical durante la mattinata. Una volta terminata ecco che lo svedese è stato assalito dai tifosi presenti per foto e autografi, dimostrandosi molto disponibile. Attesa adesso per le prime giocate in bianconero del classe 2000, probabilmente posticipate a giugno. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

