Joker, Todd Phillips: "Il successo del film non ha niente a che fare con Batman" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Per il regista di Joker, Todd Phillips, il successo incredibile del cinecomic non è legato alla fama del fumetto e all'interazione del villain con Batman quando all'attualità tematica del film. Il regista Todd Phillips torna a parlare del suo Joker e mentre ribadisce di essere disponibile a un eventuale sequel si dichiara convinto che il successo del film non abbia niente a che fare con Batman. Nel corso di un'intervista a Deadline, è stato chiesto a Todd Phillips di commentare il successo del Joker specificando se sia in qualche modo legato alla popolarità del fumetto DC e alla dinamica del villain con Batman. Ecco la sua risposta: "Credo che vada oltre ciò. Penso che ci siano temi nel film che fanno davvero riflettere le persone." Joker non è una storia ... Leggi la notizia su movieplayer

