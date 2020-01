Jacopo innamorato | Il messaggio d’amore del cantante di Amici 19 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Jacopo Ottonello ha pubblicato un dolcissimo messaggio d’amore su Instagram per la sua fidanzata. Il cantante di Amici 19 è molto innamorato. Dopo essersi ritrovati per partecipare insieme al Capodanno in Musica, i ragazzi di Amici 19 sono tornati a casa per passare gli ultimi giorni di festa in compagnia della famiglia e degli Amici. … L'articolo Jacopo innamorato Il messaggio d’amore del cantante di Amici 19 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

convivioblog : @jacopo_iacoboni Alleato con un #PD innamorato perso. Questo è il problema. -