Ivana Mrazova dedica parole speciali a Luca Onestini per il suo compleanno: “Mi ha regalato te” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ivana Mrazova e Luca Onestini più innamorati che mai, la bellissima modella posta una romantica dedica per il fidanzato nel giorno del suo compleanno Continua a gonfie vele la bellissima storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due si sono conosciuti e innamorati in una delle passate edizioni del Grande Fratello Vip, da quel momento non si sono più separati. I due sui social si mostrano sempre più innamorati e felici, insieme progettano il loro futuro. In molti contiuano a chiedergli quando convoleranno a nozze e metteranno su famiglia, ma al momento preferiscono godersi il loro amore senza avere fretta di compiere passi così importanti. Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno iniziato un nuovo anno insieme, lo hanno fatto in modo speciale dal momento che oltre a Capodanno era anche il compleanno dell’ex tronista di Uomini e Donne. I due in questi giorni si trovato a ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

