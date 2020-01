Italia, al Gruppo Messina il premio AIF per la formazione nei paesi arabi (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Doing Business in the Arab World”. Questo il nome del progetto nella categoria Export Internazionalizzazione con il quale il Gruppo Messina si è aggiudicato, insieme con una menzione speciale di Valutazione Tecnica per la Multiculturalità, il Primo premio in occasione della V edizione AIF Award per l’Eccellenza nella formazione per l’anno 2019. L’attività formativa che ha consentito al Gruppo genovese di aggiudicarsi il riconoscimento AIF è stata ideata e progettata in-house, sotto la regia dell’Area HR, con l’obiettivo di ampliare la conoscenza e la cultura dei paesi arabi che rappresentano un vero e proprio domestic market. La trasmissione di valori e conoscenze condivise è essenziale per chi opera in una specifica area geografica e, nel caso specifico del Gruppo Messina, la differenza è fatta dalla conoscenza dei rudimenti di base della lingua e della cultura araba, e quindi dalla ... Leggi la notizia su ildenaro

