Isaac Asimov, il signore della fantascienza tra cinema e tv (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una serie interminabile di racconti e romanzi di fantascienza racconti in grandi opere antologiche sui suoi maggiori temi. Isaac Asimov, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, è un faro per qualsiasi appassionato di futuri possibili e viaggi nello spazio. Ma, per chi lo conosce bene, sapeva scrivere bene anche in ambito umoristico e noir. Stupisce scoprire che cinema e tv non hanno poi attinto così tanto dai lavoro di Asimov, che con le sue tre leggi sulla robotica ha ispirato proprio chi i robot (veri) poi ha iniziato ad assemblarli nell'ingegneria elettronica e nella meccanica più moderna. I film di successo che partono dalle sue opere più famose escono proprio da qui, dalla prima tranche del Grande Universo della Fondazione, ovvero dal Ciclo dei Robot. Si tratta in di I, robot con Will Smith e L'uomo bicentenario con Robin Williams. Le cronache più recenti parlano di un'immensa serie ... Leggi la notizia su gqitalia

