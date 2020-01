Irene Fornaciari a Vieni da me racconta dei chili in più e degli attacchi di panico Foto

Italia sì - Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari : “Con lei sono tornato a vivere” : Ospite del salotto del sabato pomeriggio di Raiuno, condotto da Marco Liorni, il popolare e amato attore comico Massimo Boldi ha presentato la sua fidanzata Irene Fornaciari in tv. E’ la prima volta che la coppioa partecipa congiuntamente a una trasmissione televisiva. La differenza d’età li pone al centro della curiosità, tra i due infatti ci sono 34 anni di differenza: lei ha 40 anni e lui 74. Ma Irene Federica Fornaciari ha ...

Italia Sì - Massimo Boldi presenta in tv la fidanzata Irene Fornaciari di 34 anni più giovane. Lei : “Amo la sua leggerezza” : Massimo Boldi è stato ospite di Marco Liorni a Italia Sì, il programma Rai del sabato pomeriggio. E ha portato con sé la sua fidanzata, Irene Fornaciari, di 34 anni più giovani (74 anni lui, 40 anni lei). La storia tra i due va avanti da un po’ e la differenza di età non sembra rappresentare una preoccupazione. Irene è il primo vero legame di Boldi dopo che nel 2004 la moglie, Maria Teresa Sele, è morta a causa di una malattia. “La ...

Massimo Boldi e Irene Veronica Fornaciari - matrimonio in vista? : Massimo Boldi ha deciso di fare le cose in grande: ha regalato un anello alla fidanzata Irene Veronica Fornaciari, lasciandola letteralmente senza fiato. L’attore ammette di essere felice con lei, nonostante la grande differenza d’età. “È un pegno d’amore, questo è certo. E significa una cosa: che l’ho scelta”, aggiunge raggiante Massimo Boldi. ...

Irene Fornaciari : chi è la fidanzata di Massimo Boldi : Irene Fornaciari: chi è la nuova fidanzata di Massimo Boldi, l’amore per l’attore, il loro incontro, il rapporto coi figli dell’uomo. Il noto attore comico Massimo Boldi, dopo la morte di Marisa (sua storica compagna), ha di recente trovato un nuovo amore. Si tratta di Irene Veronica Fornaciari, ben 34 anni più giovane di lui. […] L'articolo Irene Fornaciari: chi è la fidanzata di Massimo Boldi è apparso prima sul sito ...

MASSIMO BOLDI/ 'Con Irene Fornaciari va bene. Su Checco Zalone e le Sardine...' : MASSIMO BOLDI difende Checco Zalone dalle accuse di razzismo: "Non scherziamo! È un fenomeno, un genio". Invece attacca il nuovo fenomeno delle Sardine.

Massimo Boldi e Irene Fornaciari - spunta l’anello - nozze in vista? : Fanno proprio sul serio Massimo Boldi e Irene Fornaciari, o almeno così pare dall’anello che spunta al dito della lucchese. 34 anni di differenza sembrano non essere un problema per la coppia, che sembra aver trovato una straordinaria felicità. L’attore icona dei cinepanettoni conferma tutto, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Alla rivista Boldi ha anche svelato la reazione delle sue figlie alla notizia. Un ...

