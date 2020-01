Irene Ferri e la lite con l’edicolante a Roma: “Era una furia, mi ha rincorso e colpita al volto, senza nessuna discussione” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Quella donna era una furia, sono sotto choc. Ero in fila per acquistare una rivista avevo anche estratto cinque euro (il costo del magazine, ndr) per pagare senza far aspettare i clienti dopo di me. C’era però gente e così ho lasciato il giornale all’edicola e sono andata via, senza dire nulla. All’arrivo all’attraversamento pedonale sono stata prima fermata da dietro e poi sono stata colpita al volto. Assurdo, non c’è stata nessuna discussione“. Così l’attrice Irene Ferri ha ricostruito agli agenti del commissariato Borgo quanto accaduto il 30 dicembre scorso a Roma, quando è stata aggredita da un’edicolante di piazza Risorgimento, a pochi passi dalle mura Vaticane, come riferisce Il Messaggero. Secondo il quotidiano Romano, a scatenare le ire dell’edicolante potrebbe esser stata una smorfia fatta dall’attrice prima di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

