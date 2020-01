Irama vuole lasciare i social media: perché mai? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una cosa è certa: Irama non ce la racconta giusta. E provoca chi lo segue e i fan, dicendo e applicando l’idea di volersi cancellare dal web. E perché mai dovrebbe farlo, se non per farsi pubblicità? O è forse troppo alta la delusione per essere stato non selezionato per il Festival di Sanremo? O è colpa de Le Iene? Valle a capire certe cose. Ma recuperiamo le ultime ore del cantante. Irama a Capodanno è stato in Sicilia, padrone del palco del Capodanno del Fabrik di Agrigento, dove ha cantato Arrogante, Nera, La ragazza con il cuore di latta e tutto il suo reperorio da cantante figlio dei talent e di Amici di Maria De Filippi. L’artista è andato via dallo spazio di contrada San Benedetto senza parlare con nessuno. Il rapporto con i fan è stato un po’ freddo e forse il motivo è quello che è capitato da poco. Una decisione tronca e irreversibile. O forse no? Irama ha deciso di andare via ... Leggi la notizia su cronacasocial

