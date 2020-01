Investire in borsa online o in banca, il punto della situazione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Investire in borsa online o in banca, il punto della situazione Oggi gli strumenti della finanza online sono molteplici e di diversa natura. Sono accessibili da chiunque ed ovunque in qualsiasi momento, ecco perché oggi è possibile accedere a tanti tipi di strumenti finanziari con estrema facilità e con un livello di conoscenza tale da aver reso addirittura “social” il mercato finanziario. Tutto ciò avviene grazie ad internet ed all’infittirsi delle reti di telecomunicazioni. Il mondo della finanza non è quindi immune ai grandi cambiamenti della società di oggi ed in questo ambito ci si chiede se sia meglio Investire in borsa tramite piattaforme online o tramite i canali più tradizionali come le banche. Pro e contro di Investire in borsa online o in banca Investire in borsa tramite una banca, un istituto finanziario specializzato nello gestire i capitali da immettere sui ... Leggi la notizia su termometropolitico

