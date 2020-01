Interpol, mandato di arresto per Carlos Ghosn, ex Ceo Nissan-Renault (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arrestato con l’accusa di frode fiscale, Carlos Ghosn è fuggito in Libano con passaporto francese. Il segretario di stato all’economia Agnes Pannier-Runacher: “Parigi non estrada mai i suoi cittadini”. L’Interpol ha emesso un mandato di cattura per Carlo Ghosn, l’ex presidente di Nissan-Renault arrestato, in Giappone, con l’accusa di frode fiscale e malversazione. L’ex Ceo … L'articolo Interpol, mandato di arresto per Carlos Ghosn, ex Ceo Nissan-Renault proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

ElioLannutti : Carlos Ghosn, Interpol emette mandato d'arresto nei confronti dell'ex ceo di Nissan-Renault fuggito in Libano... - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #Ghosn: Interpol emette un mandato d'arresto. Lo annunciano le autorità libanesi che hanno ricevuto notifica - giannettimarco : RT @quattroruote: Caso #Ghosn, una spy story: ora c'è anche il mandato d'arresto internazionale emesso dall'#Interpol -