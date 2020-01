Inter, tegola per Conte: il giocatore si è infortunato, può saltare la sfida con il Napoli! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inter, D’Ambrosio in dubbio per Napoli Inter, tegola per Conte che potrebbe non avere a disposizione Danilo D’Ambrosio per la sfida del San Paolo. Ecco quanto si apprende sul sito ufficiale del club nerazzurro: “Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare”. Il terzino, dunque, è fortemente in dubbio per la partita contro il Napoli. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Mercato Napoli: Interesse per Vertonghen del Tottenham Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla Acuña nel mirino del Napoli, è lotto con l’Inter per il terzino Mercato Napoli – Non solo Lobotka, piace anche Koutris Fabian-Real – Adl chiede una contropartita di ... Leggi la notizia su forzazzurri

Inter - pesante tegola per Conte : un suo fedelissimo va ko! : pesante tegola per l’ Inter di Conte : un suo fedelissimo va ko come annunciato in un comunicato ufficiale proprio di questi minuti. pesante tegola in casa Inter in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli, in programma lunedì 6 gennaio e valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico nerazzurro, […] L'articolo Inter , pesante tegola per Conte : un suo fedelissimo va ko! proviene da ...

Lione - che tegola! Due rotture del legamento crociato nella stessa partita - la Juventus spettatrice Inter essata : Brutto colpo per il Lione che in una sola gara, quella di questo pomeriggio contro il Rennes (sconfitta interna 0-1), perde per lungo tempo due calciatori. Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide hanno subito la rottura del legamento crociato anteriore, rispettivamente al ginocchio destro e sinistro. “Questi due gravi infortuni – scrive il club francese – si aggiungono a quelli di Leo Dubois e Youssouf Koné”. I due ...

Infortunio Santon - subito una tegola per la Roma contro l’ Inter : Infortunio Santon – Si sta giocando il primo match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Inter e Roma , con la squadra di Antonio Conte che ha intenzione di confermarsi al primo posto, molto bene anche gli uomini di Fonseca che puntano le zone altissime. Nel frattempo continuano i problemi per la Roma , out infatti ...

Calcio : Nicolò Barella dovrà essere operato al ginocchio destro. Tegola per l’Inter e l’Italia di Mancini : “Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia“. Dalla Rete Google News Inter, UFFICIALE guai per Conte: nuovo infortunio - CalcioMercato.it

