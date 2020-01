Inter, Lukaku è carico: «Aggiungiamo un po’ di benzina nel serbatoio» – FOTO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi, al pari dei suoi compagni, quest’oggi alla Pinetina: il belga è pronto a ricominciare a segnare L’Inter è tornata ad allenarsi quest’oggi alla Pinetina agli ordini di Antonio Conte. Tutti disponibili tranne Danilo D’Ambrosio che ha rimediato un infortunio muscolare. Particolarmente carico è Romelu Lukaku come si evince dal suo profilo Instagram. «Aggiungiamo un po’ di benzina nel serbatoio per la seconda parte», ha scritto Big Rom su Instagram. Napoli e Atalanta, prossime avversarie dei nerazzurri sono avvisate. View this post on Instagram Adding some gas to the tank for the second part Leggi la notizia su calcionews24

