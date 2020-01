Infortunio Kane, che tegola per il Tottenham! L’attaccante lascia lo stadio in stampelle [VIDEO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Infortunio Kane – Brutta tegola per il Tottenham e per Josè Mourinho. Harry Kane, bomber degli Spurs, ha abbandonato il campo durante la gara di Premier League contro il Southampton per un guaio muscolare. Un problema serio per l’inglese visto che, come riferisce il giornalista Dan Kilpatrick, Harry Kane ha lasciato il St Mary’s Stadium in stampelle. Le prime impressioni portano a dire che Kane salterà almeno un mese. A rischio, dunque, l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lipsia. Visualizza questo post su Instagram Not a good sight to see and could play a huge part in what can only be described as a catastrophic season for us. We seem to play worse with every game we play and with Tanguy and Kane both out we could struggle to get top 6 let alone top 4 This isn’t good Un post condiviso da (@spurspod) in ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Kane lascia lo stadio in stampelle ?? serio infortunio per l'attaccante del #Tottenham ?? - - Claudione_B : RT @BritishFootball: Disastro Tottenham: a Southampton decide Danny Ings (13 gol in campionato per lui). Fuori Ndombele e Kane per infortun… - CalcioNews24 : Infortunio Harry Kane: serio guaio muscolare per l’attaccante -