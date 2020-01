Influenza, superato il milione e mezzo di casi in Italia nell’ultimo anno (Di giovedì 2 gennaio 2020) 1.587.000 casi di Influenza in un anno: è questo il dato diramato dall’ultimo bollettino del “Sistema di Sorveglianza Integrata dell’Influenza” (InfluNet), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in data 2 gennaio 2020. Dal rapporto emerge come i casi di sindrome simil-Influenzale siano diminuiti nella settimana del 23-29 dicembre 2019, in concomitanza al periodo di chiusura delle scuole e, in alcuni casi, degli uffici e delle fabbriche. Nella settimana delle festività natalizie sono stati circa 225mila i casi di Influenza registrati da InfluNet, che hanno fatto salire a oltre un milione e mezzo di casi il numero totale di individui che, dall’inizio del 2019, sono rimasti colpiti dall’Influenza. Tra i soggetti maggiormente colpiti nel periodo natalizio vi sono i bambini di età inferiore ai cinque anni, con un’incidenza pari a 9,9 casi ogni 1000 ... Leggi la notizia su open.online

SamueleMartini1 : @tessagelisio Cara Tessa..fin quando mangiate schifezze è normale che attirate tutte i malanni di stagione, non pre… - GDS_it : #Influenza, a #Natale superato un milione di casi in Italia: 3 i decessi - Notiziedi_it : Influenza, superato 1 milione e mezzo di casi in Italia: Campania tra le regioni più colpite -