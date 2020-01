‘Indossavo una parruca per…’: Marco Liorni, arriva la confessione inattesa del conduttore di Italia Sì (Di giovedì 2 gennaio 2020) Marco Liorni e la parrucca indossata per Capodanno Nel nuovo numero del magazine DiPiù, nella rubrica ‘I personaggi famosi raccontano il Capodanno speciale della loro vita’, Marco Liorni ha svelato ai lettori come ha trascorsi il cenone di San Silvestro. Ecco la confessione del conduttore di Italia Sì, programma in omda ogni sabato su Rai Uno: “Non dimenticherò mai il Capodanno che ho trascorso a Madrid con mia moglie Giovanna. Lì c’è l’usanza di mettersi una parrucca in testa durante tutto il periodo delle festività natalizie…”. Poi l’artista di casa Rai ha detto anche che ci sono tante bancarelle che vendono parrucche nel periodo natalizio in terra iberica e grandi e piccini vanno in giro con i capelli colorati. La confessione al magazine DiPiù: il Capodanno in terra iberica Intervistato dal settimanale DiPiù, Marco Liorni ha detto altre cose sul ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Indossavo una parruca per...': Marco Liorni, arriva la confessione inattesa del conduttore di Italia Sì - - bananascatlady : @micioalato Uno una volta mi ha scritto per sapere se indossavo calzini neri, secondo me c'è una buona fetta di mercato pure per quello. - i_leni_a : Mi dicono che a mezzanotte avrei dovuto pubblicare una foto in cui indossavo il mio reggiseno rosso di buon augurio… -