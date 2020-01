Incidente Roma | l’interrogatorio di Genovese | “Sono sconvolto e devastato”

Incidente sul Gran Sasso - è grave un escursionista romano : Il ferito, un uomo romano, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Salvatore a L’Aquila. Il suo compagno di cordata è rimasto appeso per diverso tempo. Ancora incidenti in montagna. Questa mattina, sul Corno Piccolo, la seconda vetta più alta del Gran Sasso, è avvenuto un grave Incidente alla base del Sentiero Ventricini. Lo […] L'articolo Incidente sul Gran Sasso, è grave un escursionista romano proviene da ...

Incidente Roma - l’interrogatorio di Genovese : “Non ho visto nulla” : Restano ancora moltissime le domande senza risposta e i dubbi sulla dinamica dell’Incidente avvenuto in Corso Francia a Roma. Quello che è certo è che Gaia e Camilla, due migliori amiche di 16 anni hanno perso la vita nella notte nella zona della movida della Capitale. Giovedì 2 gennaio è in programma l’interrogatorio di Pietro Genovese, il ragazzo agli arresti domiciliari accusato di duplice omicidio. Il 20enne, però, potrebbe ...

Incidente Roma - è il giorno dell’interrogatorio di Pietro Genovese : ecco cosa potrebbe accadere : Incidente Roma: oggi è fissato l’interrogatorio di Pietro Genovese Oggi, giovedì 2 gennaio, Pietro Genovese è atteso davanti al giudice delle indagini preliminari Bernadette Nicotra per l’interrogatorio sull’Incidente di Corso Francia, a Roma, in cui ha investito e ucciso le 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Genovese (qui il suo profilo), che si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale ...

Incidente sulla Roma-Civitavecchia - scontro tra tre auto : un morto e quattro feriti : Tragedia di Capodanno sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, tra le uscite per Fregene e Torrimpietra, dove una donna di cinquantadue anni è morta e quattro persone sono rimaste ferite a seguito di uno scontro tra tre auto. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi.Continua a leggere

Incidente Roma - le lettere di Paolo Genovese alle famiglie di Gaia e Camilla : Incidente Roma, le lettere di Paolo Genovese alle famiglie di Gaia e Camilla Far sentire alle famiglie di Gaia e Camilla, le due 16enni morte nell’Incidente di Corso Francia, a Roma, che il loro dolore è condiviso: è questo il senso delle due lettere che il regista Paolo Genovese, papà di Pietro, il 20enne alla guida dell’auto che ha investito e ucciso le due ragazze, ha scritto e inviato ai genitori delle giovani nei giorni ...

Incidente Roma - Barbara Palombelli su Facebook : “Anche io passavo con il rosso - basta ipocrisie” : Incidente Roma, Barbara Palombelli su Facebook: “basta ipocrisie” Non si arrestano le polemiche dopo l’Incidente di Corso Francia, a Roma, in cui hanno perso la vita due 16enni: questa volta è la giornalista Barbara Palombelli a dire la sua attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. La moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli è tornata sulla vicenda ripercorrendo le sue bravate adolescenziali e, al ...

Incidente di Roma - l’avvocato dei genitori di Camilla : “Sono passate col verde - ma il giallo non c’era” | VIDEO : Gaia e Camilla, l’avvocato dei Romagnoli: “Sono passate con il verde, il giallo non esiste” | VIDEO Un nuovo elemento arricchisce il drammatico caso di cronaca della morte di Gaia e Camilla, le due 16enni investite a Roma da Pietro Genovese. Il processo vedrà inevitabilmente una sfilza di perizie di parte pero provare a dimostrare come andarono le cose in quella tragica notte. Da una parte la difesa punta sul fatto che ...

Roma - Incidente tra scooter e mezzo del Servizio Giardini : un morto vicino piazza della Repubblica : Tragedia a Roma. incidente mortale stamani in via Cernaia, in centro, vicino a Porta Pia e poco distante da piazza della Repubblica. Secondo quanto si è appreso, a essere coinvolti uno scooter...

Roma - Incidente tra uno scooter e un autocarro del Servizio Giardini : morto un motociclista di 43 anni : incidente mortale questa mattina a Roma, vicino a Porta Pia, tra un autocarro del Servizio Giardini e uno scooter: morto un motociclista di 43 anni. Alla guida dell’autocarro un uomo di 56 anni che si è immediatamente fermato, chiamando i soccorsi. Il mezzo appartiene alla struttura del Dipartimento Tutela Ambiente che si occupa della manutenzione di aree verdi della Capitale. Il conducente dell’autocarro è stato accompagnato all’ospedale ...

Incidente Roma - Paolo Genovese ai genitori : “Voglio incontrarvi” : A circa 10 giorni dall’Incidente avvenuto in Corso Francia a Roma, Paolo Genovese ha scritto una lettera ai genitori di Gaia e Camilla. La data riportata sulla busta è il 30 dicembre. Il padre di Pietro aveva tentato di incontrare i genitori delle due 16enni investite e uccise da suo figlio, poi arrestato. Tuttavia, il riscontro dei legali delle famiglie Von Freymann e Romagnoli è sempre stato negativo. “Emotivamente non era il ...