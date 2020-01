Incidente Roma, è il giorno dell’interrogatorio di Pietro Genovese: ecco cosa potrebbe accadere (Di giovedì 2 gennaio 2020) Incidente Roma: oggi è fissato l’interrogatorio di Pietro Genovese Oggi, giovedì 2 gennaio, Pietro Genovese è atteso davanti al giudice delle indagini preliminari Bernadette Nicotra per l’interrogatorio sull’Incidente di Corso Francia, a Roma, in cui ha investito e ucciso le 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Genovese (qui il suo profilo), che si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale plurimo, dovrà chiarire diversi aspetti della vicenda: dalla velocità della sua auto al fatto di essere stato trovato positivo al test dell’alcol e della droga. Ma cosa potrebbe accadere nel corso del faccia a faccia con il giudice? Le ipotesi sono sostanzialmente due. La prima è che il giovane si avvalga della facoltà di non rispondere, magari in attesa di ulteriori elementi che dovrebbero arrivare dalle diverse perizie disposte dai ... Leggi la notizia su tpi

