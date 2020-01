Incendio in Germania, uccisi trenta animali (Di giovedì 2 gennaio 2020) Incendio in uno zoo in Germania. Una trentina di animali sono rimasti uccisi dalle fiamme. Sopravvissuta una famiglia di sette gorilla. KREFELD (Germania) – E’ stato un Capodanno di lutto in Germania per un Incendio in uno zoo. Le fiamme sono divampate nella struttura di Krefeld con oltre trenta animali che hanno perso la vita. Tra questi una decina di scimmie che non sono riusciti a fuggire. Salva una famiglia di sette gorilla che erano lontani dal luogo dell’Incendio. Una tragedia che ha colpito l’intera nazione con molti messaggi sui social per esprimere il proprio cordoglio per quanto accaduto nello zoo tedesco. Ma la vicinanza è stata espressa da tutto il mondo visto che cose simili non succedono facilmente. La tragedia La tragedia è avvenuta poco dopo la mezzanotte del 1° gennaio 2020. La chiamata è stata immediata ai vigili del fuoco che non ... Leggi la notizia su newsmondo

