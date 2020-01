Incendi Australia, si teme mezzo miliardo di animali morti: canguri in fuga dalle fiamme, koala e cacatua carbonizzati [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si teme che intere specie di piante e animali siano state distrutte dagli Incendi in Australia, dopo le rivelazioni secondo cui quasi 500 milioni di animali sarebbero morti dall’inizio della crisi. Gli ecologi dell’University of Sydney stimano che 480 milioni di mammiferi, uccelli e rettili siano morti a causa delle fiamme, direttamente o indirettamente, dal mese di settembre ad oggi. E purtroppo il bilancio è destinato ad aumentare ancora dopo i devastanti Incendi, circa 100, che negli ultimi giorni stanno consumando gli stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud, lasciando diverse persone morte o disperse, migliaia di evacuati o bloccati e moltissime case distrutte. Gli Incendi in Australia trasformano i ghiacciai della Nuova Zelanda: panorami surreali FOTO e VIDEO Scene strazianti di canguri che scappano dalle fiamme e di corpi carbonizzati di koala e cacatua che cadono dagli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

