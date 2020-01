"In nome della canna". E il rapper Clementino finisce indagato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ignazio Riccio Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che si tratta di un’indagine per salvaguardare i numerosi minorenni presenti all’evento All’inizio e alla fine del suo concerto a Nocera Inferiore, nel Salernitano, il noto rapper campano Clementino, come fa solitamente, ha salutato i suoi fan con una frase che utilizza spesso. “Guagliù, vi benedico in nome della canna”. Lo slogan gridato dal palco, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno nocerino, non è passato inosservato. Le immagini dello spettacolo sono al vaglio della polizia, che sta indagando sull’artista, il quale non ha mai nascosto le sue idee in merito alla liberalizzazione delle droghe leggere. Clementino ha inneggiato all’utilizzo della marijuana, mostrando ai suoi seguaci uno spinello, anche se ha dichiarato che dentro c’era tabacco e ha lanciato loro delle bustine con all’interno cartine e filtri. ... Leggi la notizia su ilgiornale

