In mostra il Samsung Galaxy Note 10 Lite: tante foto reali (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sta per essere ufficializzato il Samsung Galaxy Note 10 Lite, dispositivo che dovrebbe costare sostanzialmente meno del Note 10, conservandone alcune caratteristiche fondamentali, come la SPen, tratto distintivo della serie Note. Grazie a 'TechTalkTV' abbiamo anche quello che dovrebbero essere le prime foto dal vivo del terminale, che conferma avere un foro centrale per la fotocamera anteriore nel display ed una fotocamera principale tripla ospitata all'interno di un modulo nero che contrasta con il resto della scocca. https://twitter.com/Mr TechTalkTV/status/1212029656431333376 Il Samsung Galaxy Note 10 Lite dovrebbe avere un prezzo di circa 609 euro, essere equipaggiato con Android 10 e One UI 2.0, misurare 163,7x76,1x8,7mm (108 gr.) e montare uno schermo Super AMOLED da 6.7 pollici FullHD+ a 398ppi. A spingere il Samsung Galaxy Note 10 Lite ritroviamo il processore Exynos ... Leggi la notizia su optimaitalia

