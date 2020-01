In Belgio sospesa estradizione dell’ex leader catalano Puigdemont (Di giovedì 2 gennaio 2020) In Belgio, un tribunale del riesame ha sospeso l'estradizione dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont e dell'ex ministro della sanità catalano Toni Comin, perchè coperti dall'immunità parlamentare in qualità di eurodeputati. Entrambi i politici risiedono in Belgio e sono ricercati dalla Spagna con l'accusa di sedizione, per aver organizzato nel 2017 il referendum sull'indipendenza della Catalogna, vietato da Madrid. Il leader indipendentista lo ha annunciato trionfalmente su Twitter: "La giustizia belga riconosce la nostra immunità e decide di sospendere il mandato d'arresto e l'estradizione" ha scritto Puigdemont. "La Spagna deve agire come il Belgio e rispettare la legge".La prossima udienza in Belgio sarà all'inizio di febbraio, ma il tribunale dovrebbe tener conto del parere espresso oggi. Dietro la decisione, il fatto che a dicembre la Corte di giustizia europea aveva ... Leggi la notizia su ilfogliettone

