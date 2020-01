Ilaria Teolis criticata per il seno rifatto: “Mai contraria alla chirurgia, ma non devo spiegazioni” (Di giovedì 2 gennaio 2020) La storia con Massimo Colantoni sembra ormai archiviata e Ilaria Teolis ha ritrovato il sorriso al fianco di un nuovo ragazzo. Nel frattempo, in vena di cambiamenti per iniziare il nuovo anno con il piede giusto, l’ex cameriera romana si è concessa anche un piccolo ritocco al seno e ha sfoggiato su Instagram le foto del nuovo décolleté. La replica di Ilaria alle accuse sui social Molte sue fan non sembrano aver digerito il suo cambiamento e l’hanno accusata di incoerenza per essersi sottoposta all’intervento chirurgico dopo aver criticato aspramente chi ricorre al silicone. Nell’ultimo periodo Ilaria, in realtà, sembra aver scelto di concedersi un po’ di privacy e di concentrarsi sulla sua vita privata lontana dai social. Ha preferito non uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma così come non ha voluto rivelare dell’intervento. Eppure non ... Leggi la notizia su forzazzurri

